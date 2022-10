Nach 100 Jahren fällt der letzte Vorhang für das Augsburger Volkstheater

Plus Während der Amateurtheaterverein wegen Nachwuchsmangels und schwindender Besucherzahlen die Segel streicht, machen andere Gruppen weiter – sogar mit prominenter Hilfe.

Seine erste Rolle spielte Sepp Stocker anno 1956 in dem volkstümlichen Stück "Die Dirndl vom Raxenhof". Bis er 2010 das letzte Mal im "Verkauften Großvater" auf der Bühne stand, hatte er fast 400 Auftritte als Amateurschauspieler absolviert. Zunächst bei der Volksspielgemeinschaft Othello, die dann 1968 zusammen mit einer anderen Gruppe zum Augsburger Volkstheater fusionierte. Er habe am liebsten die Schlawiner-Rollen, die mit Ecken und Kanten, gespielt, erzählt Sepp Stocker. "Als Liebhaber habe ich nur ein- oder zweimal ausgeholfen, als kein anderer da war." Dafür hat er seine – mittlerweile verstorbene – Frau Hanni im Verein kennengelernt.