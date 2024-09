Nach AfD-Erfolgen: 250 Teilnehmer bei Augsburger Demo gegen Rechtsruck

Rund 250 Menschen haben am Mittwochabend an einer Demonstration gegen Rechtsruck und Faschismus auf dem Augsburger Rathausplatz teilgenommen. Anlass waren die Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Wochenende. Hinter der Kundgebung stand ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, vorwiegend aus dem politisch linken Spektrum. Beteiligt waren unter anderem Grüne Jugend, Jusos, das Offene Antifaschistische Treffen (OAT), Christopher Street Day, Studierenden- und Gewerkschaftsvertreter.

Nach AfD-Erfolg bei Landtagswahlen: Demo gegen Rechtsruck auf Rathausplatz Augsburg

Die Rednerinnen und Redner warnten vor den gesellschaftlichen Folgen eines Rechtsrucks, warben für einen stärkeren Fokus auf Sozialpolitik und verurteilten Menschenhass, den Rechtsextreme propagierten. Auch Teile der aktuellen Migrationsdebatten wurden kritisiert. Am Samstag soll Augsburg erneut Schauplatz einer thematisch ähnlichen Kundgebung werden. Um 15 Uhr startet am Königsplatz ein Demo-Zug. (kmax)