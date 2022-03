Nach Ansturm vergangene Woche: Wie läuft jetzt die Tafel-Ausgabe für Ukrainer?

Letzte Woche konnte die Augsburger Tafel den Ansturm an ukrainischen Flüchtlingen nicht bewältigen. Wie hat es nun an den vergangenen beiden Tagen geklappt?

Eine Woche nachdem die Tafel von ukrainischen Geflüchteten "überrannt" wurde, ist die Lage inzwischen entspannter. An den getroffenen Maßnahmen will die Tafel aber festhalten - und bittet weiter um Spenden.

Vergangenen Dienstag bildete sich eine lange Schlange im Hirtenmahdweg vor der Augsburger Tafel. Es kamen deutlich mehr ukrainische Geflüchtete zu der eigens angesetzten Lebensmittel-Ausgabe als erwartet. Die Folge: Die Helfer waren vier Stunden länger als geplant mit der Lebensmittelausgabe beschäftigt, einige Menschen wurden zwischendurch weggeschickt, um der Lage Herr zu werden. Noch am selben Tag beschloss man bei der Tafel, zwei Ausgabe-Tage für ukrainische Geflüchtete einzurichten. Außerdem wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Versorgt werden also nur die ukrainischen Geflüchteten, die bereits bei der Tafel registriert sind.

Diese beiden Maßnahmen scheinen gewirkt zu haben. Tafel-Vorstandschef Klaus Matthiessen sagt. "Es ist jetzt deutlich machbarer, wir machen das zunächst mal weiterhin an beiden Tagen." Auch die Verteilung auf die beiden Tage scheint funktioniert zu haben. "Am Montag war es in Ordnung, da war um 12 Uhr Schluss, am Dienstag ging es etwa dreieinhalb Stunden", berichtet Matthiessen. Auch zum Aufnahmestopp sagte der Tafel-Chef: "Wir führen das erstmal weiter."

Augsburgs reguläre Tafel-Kundschaft soll nicht unter dem Krieg leiden

Aktuell komme die Tafel laut Matthiessen mit den eigenen ehrenamtlichen Kräften zurecht, allerdings spreche man über das Thema auch mit dem Augsburger Freiwilligenzentrum. Der Tafel-Vorstand bittet darüber hinaus weiter um Spenden für die ukrainischen Tafel-Kunden: "Wir brauchen nach wie vor Waren- und Lebensmittelspenden, denn das Thema ist ja nach wie vor präsent und wahrscheinlich auch nicht übermorgen vorbei."

Matthiessen betont, dass alles, was jetzt hereinkomme, an die ukrainischen Bedürftigen gehe. "Wir trennen die Ware für unsere Kundschaft und für die Menschen aus der Ukraine strikt voneinander." Die normale Kundschaft solle nicht unter dem Krieg leiden.

