Nach Einbruch in Lechhausen: Polizei sucht Täter

In der Zeit von Donnerstag, 14. November um 7.30 Uhr, und Mittwoch, 27. November um 13.30 Uhr, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingebrochen. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von 800 Euro. Zudem entwendeten der oder die Täter Gegenstände im Wert von mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 zu melden. (klijo)

