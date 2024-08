Nach Hochwasser: PSD Bank München unterstützt Betroffene

Massive Regenfälle hatten vor einigen Wochen in der Region Augsburg zu Hochwasser und verheerenden Überschwemmungen geführt. Viele Menschen leiden noch immer unter den Folgen, manche Häuser können wohl nicht mehr gerettet werden. Die PSD Bank München hat sich entschieden, zu helfen: Sie übergab einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro an die Stiftung „Kartei der Not“, die Menschen in der Region unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.

Rund 1300 Anfragen wurden laut Geschäftsführer Arnd Hansen bislang in Zusammenhang mit dem Hochwasser an die Stiftung gestellt, sowohl die Zahl der Antragssteller als auch die der Spender reißen nicht ab. Die Stiftung unterstützt auch bei Härtefällen, für die es weder finanziell noch durch zupackende Hände Abhilfe gebe. „Die Verzweiflung ist groß, denn viele wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Uns wurde sofort klar, dass wir als regionale genossenschaftliche Direktbank etwas tun müssen“, sagt Thomas Palus, Vorstand der PSD Bank. „Unser Dank gilt den unzähligen Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten Hilfe geleistet haben und vor Ort waren, um anzupacken, wo es notwendig war. Die schnelle und selbstverständliche Hilfsbereitschaft der Freiwilligen, Vereine und Nachbar:innen in der Region ist überwältigend“, bekräftigt Karen Lehmann-Martin, Vorstandssprecherin der PSD Bank München. (AZ/nip)