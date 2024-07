Proberäume zerstört: Nach Lagerhallenbrand erhalten Bands Hilfe

Durch den verheerenden Brand einer großen Lagerhalle in Lechhausen sind einige Bands aus Augsburg und Umgebung heimatlos geworden. Das vierstöckige Gebäude mit 2000 Quadratmetern Fläche diente dem Bauunternehmer und Hotelbesitzer Georg Brandl nicht nur als Lager für Möbel, Autos und Kunstgegenstände. Er vermietete dort auch 30 Proberäume an Musiker. Die Zukunft der Bands zählten nach dem Feuer zu Brandls größten Sorgen. Zwar möchte der Augsburger die Halle wieder aufbauen, doch wo sollen die Bands so lange unterkommen? Hierfür hat sich nun ein Netz aus Unterstützern gebildet - auch die Stadt ist mit an Bord.

Solidarität in Augsburgs Musikszene nach Brand

„Trotz des ganzen Fiaskos herrscht eine ungebrochene Solidarität in der Musikszene“, stellt Georg Brandl fest. Unlängst haben sich er und betroffene Bands mit dem Augsburger Verein für Musikkultur Kuki und Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) getroffen, um über Hilfen zu sprechen. „Die Unterstützung ist vielseitig“, meint auch Enninger. Sowohl der Verein Kuki als auch die Stadt wollen den Musikern vorübergehend Proberäume zur Verfügung stellen. Etwa am Gaswerk. „Wir machen das dort unkompliziert, ohne Auswahlverfahren“, so der Kulturreferent.

Derweil kümmert sich Hallen-Eigentümer Brandl darum, die Halle schnellstmöglich wieder nutzbar zu machen. Dazu müsse er einen Antrag auf Abbruch und dann einen weiteren auf Neubau bei der Stadt stellen. Er hoffe auf ein beschleunigtes Verfahren beim Bauamt, sagt er. „Ich will ja nur genau das Gleiche wieder aufstellen, wie zuvor.“ Auslöser des Feuers Anfang Juli waren laut Polizei Schweißarbeiten auf dem Dach der Halle.

