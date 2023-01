Nach Pandemie-Pause ist die Freude der Sternsinger groß

Nach zwei Jahren dürfen Sternsinger auch in Augsburg wieder auf Tour gehen. Ein Trio stattet dem Rathaus einen Besuch ab.

Der Duft von Weihrauch liegt in der Luft. Die drei Heiligen Könige von St. Moritz sind im Augsburger Rathaus zu Gast. Unter ihnen ist die 15 Jahre alte Klara, die schon seit der dritten Klasse als Sternsinger unterwegs ist. Doch dieses Jahr ist die Tour für die Augsburgerin ganz besonders. Denn pandemiebedingt waren die Rundgänge der drei Heiligen Könige in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

"Endlich wieder. Ich freue mich", sagt die Jugendliche. Es sei es eine große Ehre, das erste Mal den Tag im Rathaus zu starten. Empfangen wird das Trio von Bürgermeisterin Martina Wild im Fürstenzimmer. Nach zwei Jahren dürfen rund 300.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland wieder als Sternsinger auf die Straße, betont Wild in ihrer Ansprache. Im Vordergrund steht der Zweck der Veranstaltung.

Sternsinger ziehen durch Augsburg

Sie steht unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Martina Wild spricht über Kinderschutz und -rechte, denn viele Kinder und Jugendliche leiden unter Gewalt. Wichtig sei es, sich darauf zu konzentrieren, diese hohen Fallzahlen zu minimieren und vor allem auf sein Umfeld zu achten. Danach überreicht sie den Kindern feierlich einen Umschlag mit einer Spende des Rathauses und Kinogutscheine für die fleißigen Sänger und die Sängerin.

Der zehnjährige Michael und der achtjährige Alexander sind dieses Jahr das erste Mal als Sternsinger unterwegs. Klara greift den beiden Brüdern den Tag über ein wenig unter die Arme. Zusammen singen sie ein Lied im goldenen Saal, dabei wird Weihrauch verbrannt. Sie werden an dem Tag bis 18 Uhr durch die Innenstadt marschieren und die Häuser segnen. Dabei sammeln sie Spenden für das Kindermissionswerk. Von da aus gehen die Spenden an Kinder in Not. Das Augenmerk liegt dabei auf Kinder und Jugendliche in Indonesien.