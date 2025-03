Nach Stoß durch 78-Jährigen: Frau muss verletzt ins Krankenhaus

Eine 46-Jährige und ein 78-Jähriger sind am Montag in der Friedrich-Ebert-Straße in Augsburg-Göggingen erst verbal, dann körperlich aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Frau gegen 16.30 Uhr zu Fuß die Straße, als der Autofahrer mit seinem Opel von der Römerstädter Straße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße abbog. Laut Polizei erfasste er dabei offenbar beinahe die 46-Jährige.

78-Jähriger stößt Frau in Augsburg-Göggingen zu Boden

Es kam zum Streit. Der Mann stieg aus seinem Auto – und stieß die 46-Jährige zu Boden. Dabei zog sich die Frau nach Auskunft der Polizei leichte Verletzungen zu. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 78-Jährigen. (kmax)