Nach vier Jahren ist Schluss: „Alles hat seine Zeit – auch das Klimacamp“

"Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) findet, dass durch das Klimacamp wichtigen Themen wie Klima- und Umweltschutz in die Öffentlichkeit transportiert wurden" Hier irrt er sich! Gerade die Form und die Aktionen der sogenannten "Klimaschützer" in diesem unsäglichen Klimacamp haben das berechtigte Anliegen in Misskredit und Unverständnis bei den Passanten hervorgerufen. Wenn man Forderungen mit erpresserischen Methoden und Aktionen durchsetzen will hat man Demokratie nicht verstanden. Man kann von der Oberbürgermeisterin Frau Weber halten was man will, aber diese Aussage trifft genau den Kern der Sache: ".....sich mit den Ideen des Klimacamps dem Wählervotum zu stellen und Verantwortung zu übernehmen". So erreicht man mehr und hat dann auch das Votum der Bürger.