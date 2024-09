Nach Zusammenstoß mit Auto: Fahrradfahrer fährt davon

Am Montag hat sich in der Morellstraße ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ereignet. Laut Polizei passierte der Zusammenstoß gegen 16.15 Uhr. Demnach bog der 60-jährige Autofahrer in eine Hauseinfahrt ein. Der Fahrradfahrer war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fußweg unterwegs und prallte gegen die Seite des Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der unbekannte Fahrradfahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Örtlichkeit und ließ sein Fahrrad zurück. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, schlank, südländischer Typ, Jeans, schwarzes Sweatshirt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (klijo)