Wie Augsburger Modemacher gegen Fast-Fashion angehen

Plus Vier Unternehmer erzählen, warum sie sich für die Produktion und den Verkauf nachhaltiger Kleidung einsetzen. Auch Augsburger Wissenschaftler sind am Thema dran.

Rund 40 Prozent der produzierten Kleidung wird laut Greenpeace nie getragen. Es gibt eine Überproduktion an Mode, die noch dazu in immer schnelleren Zyklen in die Geschäfte kommt – teils zu billigen Preisen, da und unter wenig fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Die Überlebensdauer dieser Kleidungsstücke ist überschaubar, ihr ökologischer Fußabdruck schlecht. Fast Fashion heißt dieser Trend, dem immer mehr Augsburger Modemacher entgegenwirken wollen. Ebenso wie eine europaweit bedeutende Einrichtung an der Augsburger Hochschule.

Das Label Degree fertigt in Augsburg umweltfreundliche Kleidung

Seit 2014 setzen Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle auf ökologisch und fair produzierte Mode. Gefertigt wird die Kleidung ihres Labels Degree in Augsburg, Berlin und Porto aus umweltfreundlichen Materialien, wie beispielsweise Bio-Baumwolle. Was nicht verkauft wird, geht in ihr nachhaltiges Modeoutlet Suslet in der Ludwigstraße. Ihrer Angabe nach war es das erste Outlet dieser Art weltweit, das mittlerweile Ableger in anderen Städten hat. Angeboten wird dort Ware verschiedener nachhaltiger Marken – und das zu günstigen, aber keinen Dumpingpreisen, wie die Inhaber finden. Denn Biobaumwolle allein mache ein Kleidungsstück nicht nachhaltig, wenn es anschließend unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen gefertigt werde. Von einigen Modeketten werde der Begriff "nachhaltig" daher aus ihrer Sicht gerne zur Imagepflege genutzt, sei bei genauerer Betrachtung aber nicht immer fundiert.

Ein Thema, das auch Adele Volz, Chefin der Schneiderei Respekt in Lechhausen, umtreibt. T-Shirts für fünf Euro sind der 52-Jährigen ein Dorn im Auge. "Das kann bei ökologisch und sozial produzierter Kleidung gar nicht gehen", sagt sie. Für ein T-Shirt habe sie um die zehn Euro Kosten für den Stoff, den sie möglichst von Webereien aus Deutschland oder dem nahen Ausland wie Österreich bezieht. Dazu komme der Lohn für etwa eineinhalb Stunden Arbeit, plus Garn, Strom und weiterer Nebenkosten. Respekt bietet seine T-Shirts daher für 50 Euro an und fertigt zudem Kleinserien – darunter auch Blusen und Kleider – im Auftrag verschiedener Labels unter anderem für Boutiquen in Kitzbühel. Würde man sich auf das Wesentliche konzentrieren und Kleidungsstücke länger tragen, könne man dafür auch mehr Geld ausgeben, ist Volz überzeugt.

Schneiderin Adele Volz (rechts) erklärt, warum es keine T-Shirts für fünf Euro geben kann. Ihre Auszubildende Charlotte Habersetzer setzt ebenfalls auf fair produzierte Kleidung. Foto: Silvio Wyszengrad

Dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, spürt Sarah Maria Nordt. Sie hat das Modelabel Sanoge gegründet und führt ein Atelier in Hochzoll-Süd. Hier wird nachhaltige und maßgeschneiderte Business-Mode für die Frau genäht. Der Zuwachs an Kundinnen sei deutlich. Dass ein Kleidungsstück aus konventioneller Produktion auf dem Weg ins Regal um die 60.000 Kilometer zurücklegt, durch 52 Paar Hände geht und die Arbeiterinnen teils schlecht bezahlt werden, sei für sie und immer mehr ihrer Kundinnen ein "No-Go". Dabei spiele der Begriff Nachhaltigkeit gar keine so entscheidende Rolle mehr.

Augsburger Mode-Unternehmerin: "Made in Germany" wird wichtiger

Wichtiger werde das Versprechen "Made in Germany", so die Jungunternehmerin. Sie will der nachhaltigen Modewelt zudem ein moderneres Image geben und betreibt eine Online-Plattform, wo aus vorgegebenen Komponenten die eigene Kreation erstellt werden kann. Bald wird es auch einen "virtuellen Fitting-Room" geben, wo Kundinnen sich mit dem Handy filmen und das selbst kreierte Kleidungsstück virtuell anziehen können, um zu prüfen, ob es ihnen auch steht.

Wer beim Shoppen auf den Geldbeutel achten und sich keine maßgeschneiderte Kleidung kaufen will, müsse den Nachhaltigkeitsgedanken dennoch nicht über Bord werfen, so die Modemacher. Secondhandklamotten würden ebenfalls ihren Beitrag leisten. Über zehn solcher Angebote gibt es bereits in Augsburg – vom Rot-Kreuz-Laden über Vinty's bis hin zur Retroarea oder Regardez am Milchberg. Niklas Hall und Raffael Lochbrunner haben diesen Laden gemietet und verkaufen immer freitags und samstags vorwiegend Vintage-Kleidung, die mindestens 20 Jahre alt ist. "Wir brauchen nicht immer neue Klamotten, wenn es noch gute und optisch ansprechende alte gibt", so Hall. Unter den Kleidungsstücken sei Markenware ebenso wie Ware unbekannter Produzenten. Unterm Strich gehe es darum, der Umwelt etwas Gutes zu tun und den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.

Sarah Maria Nordt hat das Label Sanoge gegründet und produziert mit ihren Schneiderinnen nachhaltige Businessmode in Hochzoll. Foto: Felix Ebert

Neben Augsburger Modemachern ist auch die Wissenschaft am Thema dran. Das Institut für Textiltechnik an der Hochschule Augsburg ist eines der größten Textilforschungsinstitute in Europa und beinhaltet das erste weltweite Recycling-Atelier, bei dem die gesamte Produktionskette des Textilrecyclings unter die Lupe genommen wird. Bis zum Jahr 2025 fordert die EU-Textil-Agenda einen nachhaltigen Umgang mit Textilien. In Augsburg arbeitet man daran, hierfür die Basis zu schaffen. Das Recht auf Reparatur – oder Umtausch – kann bislang nur während der Garantie eingefordert werden. Das möchte die EU-Kommission ändern.