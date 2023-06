Augsburg

Nachruf: Hansi Ruile war der Mann der 1000 Ideen

Hansi Ruile hat sich immer gerne mit der Frage beschäftigt, wie Menschen zusammenleben und was eine Stadtgesellschaft ausmacht. So hat er viele Augsburgerinnen und Augsburger unterschiedlicher Kulturen zusammengebracht.

Plus Hansi Ruile prägte über drei Jahrzehnte die Augsburger Kulturpolitik. Jetzt ist er tot. Er verstarb zu Hause, in seiner geliebten Wohnung im Ulrichsviertel.

Von Stefanie Schoene

Er war ein unbequemer, ein unabhängiger Geist. Knapp 40 Jahre lang stand Hansi Ruile den politisch Verantwortlichen der Stadt auf den Füßen. Erst forderte er nichts weniger als die große Altstadtsanierung, dann Zuschüsse für Umbau und Sanierung einer verfallenden Mühle zwischen den Lechkanälen und immer wieder: Geld für alle statt nur für die „Hochkultur“. Die Leuchttürme Kresslesmühle, La Piazza oder das internationale Festival der 1000 Töne, die er zwischen 1977 und 2013 mit dem Team der Mühle stemmte, fanden bundesweit Beachtung. Sie waren Zeichen einer neuen Kultur des Miteinanders.

Jahrzehntelang beharrte Hansi Ruile auf dem Konzept, fand Mitstreiter im assyrischen Mesopotamienverein. Während andere das Bild vom beschaulichen Augsburg pflegten, sah er die Realitäten, die Industriebrachen, die steigende Arbeitslosigkeit in den Vierteln, die völlig maroden Häuser der Altstadt, in denen vor allem die sogenannten Gastarbeiter, Türken und Italiener, lebten. Er sah das nicht als Problem, sprach auch nicht von „Glasscherbenviertel“. Er kämpfte mit jungen SPD-Mitgliedern um die städtebauliche Aufwertung. Er schaute über den schwäbischen Tellerrand, bis auch die soziologische Fachwelt auf die unabhängige Kulturarbeit in Augsburg aufmerksam wurde. Nach dem KOMM in Nürnberg und dem Theater Kampnagel in Hamburg war die Mühle eines der frühesten Zentren für eine neue Vielfalt, die sich und ihre kulturelle Relevanz als gleichwertig zu den großen Theatern und Konzertsälen verstand.

