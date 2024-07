Nachwuchssorgen im Zoo: Eier der Rosa Flamingos waren plötzlich weg

Die Sensation war im vergangenen Jahr perfekt: Nach langer Zeit gab es wieder Nachwuchs bei den Flamingos im Augsburger Zoo. Für den Zuchterfolg wurde im Vorfeld viel getan und einiges umgestellt. Deshalb war die Freude in diesem Jahr groß, als die Rosa Flamingos im Juli fünf Eier gelegt hatten. Bald wären die Jungen geschlüpft. Doch dann waren alle Eier weg – vermutlich hat sie der Marder geholt. Zookurator Thomas Lipp verliert trotzdem nicht die Hoffnung

Früher wurden im Augsburger Zoo vier verschiedene Arten von Flamingos gehalten. Inzwischen konzentriert man sich ganz auf die großen Rosa Flamingos und hat eine größere Gruppe zusammengestellt. Nachdem die Kolonie auf die Rosa Flamingos umgestellt worden war, wird auf Nachwuchs gehofft. Im vergangenen Jahr hat sie sich, wenn auch erst im Oktober, erfüllt. In diesem Jahr allerdings hat sich offenbar der Marder die Eier geholt, wie Zookurator Thomas Lipp mutmaßt. Zwar wären die Flamingos sehr wehrhafte Tiere, aber wenn es ein Marder auf die Eier in den Nestern abgesehen habe, dann könnten sie nichts gegen ihn ausrichten.

Bei den Flamingos wird schon wieder gebalzt

Nun hofft Thomas Lipp darauf, dass die Rosa Flamingos noch einmal Eiern legen. Ein Nachgelege ist bei ihnen möglich. „Es wird auch schon wieder gebalzt“, berichtet Lipp. Im vergangenen Jahr schlüpften die beiden Jungen im Oktober, was sehr untypisch für Flamingos ist, da diese normalerweise im Frühjahr brüten. Das außergewöhnlich schöne Wetter im September verleitete sie dazu – viele Sonnenstunden brachten sie damals offenbar in Brutlaune. Viele Sonnenstunden gibt es in den kommenden Tagen auch. „Die Flamingos brüten 30 Tage“, sagt Lipp. Noch besteht also die Chance, dass es in diesem Jahr Nachwuchs bei den Rosa Flamingos gibt.