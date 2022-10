Neben Galeria Karstadt Kaufhof werden jetzt Strudel serviert

Auf die "Spätzle-Bros" zwischen Königsplatz und Moritzplatz folgt das Strudelhaus "Poushe". Das Schweizer Unternehmen ist einigen Augsburgern schon bekannt.

In der Bürgermeister-Fischer-Straße gibt es künftig Strudel des Schweizer Unternehmens Poushe. Sie sind für einige Augsburger allerdings nichts Neues. Schon im Mai konnte man sie beim Schmeck-Festival ausprobieren. Dort sei die Mehlspeise laut Katrin Botta sehr beliebt gewesen. Jetzt können Augsburgerinnen und Augsburger das Gebäck außerhalb des Schmeck-Festivals genießen. Der kleine Verkaufsstandort neben dem Eingang zu Galeria Karstadt Kaufhof in der Bürgermeister-Fischer-Straße hat zuletzt immer wieder den Mieter gewechselt. Nach dem Auszug einer Bäckerei, die viele Jahre dort fest verwurzelt war, folgten unter anderem die "Spätzle-Bros". Allerdings, wie andere Konzepte auch, nicht für lange Zeit.

Die Chefinnen von "Poushe" glauben an den Erfolg in Augsburg

Doch Botta zeigt sich optimistisch und glaubt an den Erfolg des Strudelgeschäfts: "Wir bringen 20 Jahre Erfahrung mit und haben unser Konzept über die Jahre perfektioniert." Botta habe die Stadt schon länger im Blick gehabt: "Ich mag Augsburg und da wir ein Familienbetrieb mit viel Tradition sind, denke ich, dass wir gut zur Stadt passen." Die neue Filiale in Augsburg ist erst die dritte in ganz Deutschland. Passend zur Jahreszeit würden auch Kürbisstrudel angeboten werden.

