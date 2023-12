"Nein, Doch, Was, Na und": Das Neinhorn feiert Premiere

Die Schaubühne Augsburg präsentierte am Sonntag "Das NEINhorn" von Marc-Uwe Kling. Trotz Schnee und Eis war die Premiere gut besucht.

"Es tut auch gut, einfach mal Nein zu sagen": So kommentieren Bianca Steigert und Raphaela Beier von der Schaubühne Augsburg ihr neuestes Stück. "Das Neinhorn" basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und erzählt die Geschichte eines kleinen Einhorns, das nicht so recht zu den anderen Einhörnern im Herzwald passen will. "Es geht bei dem Stück darum, man selbst sein zu dürfen und dass es auch okay ist, anders zu sein", erklärt Raphaela Beier, die auf der Bühne in die Rolle des Neinhorns schlüpft.

Die beiden Darstellerinnen haben eine klassische Schauspielausbildung und bereits Erfahrung auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrem Vater Christian Beier, der beim Stück Regie führte, steht Raphaela schon seit vielen Jahren auf der Bühne. "Das Theater hat mich schon als Kind immer begleitet", erzählt die 29-Jährige. Gerade das Kindertheater der Schaubühne mache Raphaela und Bianca viel Spaß, denn man wisse nie, wie die Kinder reagieren. Auch die Proben seien beim Kindertheater anders, da die Interaktion mit dem jungen Publikum erst bei der Premiere stattfinden könne, erklären die Schauspielerinnen. "Jetzt sind wir erst einmal froh, dass alles geklappt hat und trotz des Wetters viele gekommen sind", freut sich Bianca Steigert.

Das NEINhorn (Raphaela Beier) und der WASbär (Bianca Steigert) sind auf dem Weg nach Nirgendwo und erleben gemeinsam spannende Abenteuer. Foto: Michael Hochgemuth

Interessant ist an dem Stück, dass alle Charaktere von nur zwei Darstellerinnen gespielt werden. Durch Pappfiguren hauchen Bianca Steigert und Raphaela Beier den beliebten Figuren aus dem Kinderbuch Leben ein. Das Neinhorn trifft auf seiner Reise durch den Herzwald auf verschiedene, kuriose Gestalten, wie dem Wasbären, der Königsdochter und dem Nahund. Durch die cleveren Wortwitze Marc-Uwe Klings werden Widerworte zum kreativen Ausdruck, denn mit ihnen wird zwischen den Charakteren nur so umhergeworfen. Bald merken das Neinhorn und seine Freunde aber, dass man so nur schwer vorankommt. Auf liebevolle Weise beschreibt das Stück, was passiert, wenn Kinder ihren eigenen Kopf entwickeln und dass man mit den richtigen Freunden, man selbst bleiben darf.

Im Stück "Das Neinhorn" wird auch musiziert

In dem Stück wird nicht nur gesprochen, gereimt und gesungen, es wird auch musiziert. Mit einer Ukulele tanzt und hüpft das Neinhorn über die Bühne und singt seine Lieder. "Die Musik zum Buch gab es natürlich noch nicht, das haben wir dann selbst komponiert", sagt Raphaela Beier, die auf der Bühne selbst Ukulele spielt. Gerade die frechen Lieder kommen bei den kleinen Zuschauern sehr gut an und es wird lautstark mitgesungen. Auch die bunte Kulisse des Herzwaldes und die beliebten Papp-Charaktere des Stücks wurden von Raphaela und Regisseur Christian Beier selbst hergestellt und bemalt. "Von Kostümen bis zur Bühnenbemalung machen wir bei der Schaubühne alles selbst", berichtet Raphaela Beier. Mit den Proben begann das Team etwa drei Monate vor der Premiere, das Buch kannten sie bereits. "Wir sind vor der Auswahl des Stücks in eine Buchhandlung gegangen und haben gefragt, was die Kinder derzeit gerne lesen", sagt Raphaela Beier. Daraufhin sei ihnen die Geschichte des kleinen Neinhorns empfohlen worden.

Info: Die Aufführung geht etwa eine Stunde und findet im Theatersaal des Kulturhauses Abraxas statt. Das Stück ist bereits für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die nächsten Termine sind am 29. und 30. Dezember um 15 Uhr. Weitere Termine kommen 2024.