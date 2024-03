Neue Straßenbahn geht jetzt in Augsburg auf Probefahrt

Die erste der 15 neuen Tramlink-Bahnen wird ab sofort im Streckennetz getestet. Einer der Knackpunkte ist der Perlachberg. Ab wann sie regulär in Augsburg fahren sollen.

Im Augsburger Straßenbahnnetz wird es ab sofort einen ungewöhnlichen Anblick geben: Die Stadtwerke haben am Mittwoch mit Tagsüber-Testfahrten ihres neuen Straßenbahntyps Tramlink des Herstellers Stadler im Streckennetz begonnen. Die neue Straßenbahn hebt sich aufgrund ihrer silbernen Farbgebung deutlich von den älteren Straßenbahnen mit ihrer Lackierung in den Stadtfarben ab. Bis zum Sommer wird die Straßenbahn ab jetzt regelmäßig unterwegs sein, um die Technik zu testen und um die etwa 320 Straßenbahnfahrer zu schulen. Dann soll der Fahrgastbetrieb starten. Parallel rechnen die Stadtwerke mit neuen Lieferungen der insgesamt 15 Züge im Drei-Wochen-Takt. Bis Ende 2025 sollen alle Bahnen in Betrieb sein.

Die 42 Meter langen Straßenbahnen werden die knapp 30 Jahre alten deutlich kleineren GT6-Straßenbahnen ersetzen, die momentan vor allem auf der Linie 6 zwischen Friedberg und Stadtbergen im Einsatz sind. Die alten Straßenbahnen sind in puncto Kapazität und Komfort nicht mehr zeitgemäß und sind zudem bei der Sicherungstechnik nicht für Fahrten im künftigen Bahnhofstunnel nachrüstbar. In den kommenden Monaten werden die alten Straßenbahnen nach Zagreb transportiert, wo sie künftig im Einsatz sein werden.

Seit der Lieferung der ersten Tram im Sommer aus dem Stadler-Werk im spanischen Valencia habe man im Betriebshof erste Testfahrten unternommen, so Jürgen Perlich, Abteilungsleiter für die Straßenbahnen im Stadtwerke-Fuhrpark. In den vergangenen Wochen wurde der Tramlink schon nachts außerhalb der Betriebszeiten ins Streckennetz geschickt. "Wir haben probiert, ob die Straßenbahn genug Platz hat an Randsteinen und Ampeln oder wie es mit der Barrierefreiheit an Haltestellen klappt", so Perlich. Auch Lautstärkemessungen gab es. Die Nagelprobe war der Perlachberg als steilstes Stück im Streckennetz – mit Sandsäcken wird das Gewicht einer zu zwei Drittel besetzten Straßenbahn simuliert und geschaut, wie gut die Tram bremst und ob sie dort im Fall einer Havarie abgeschleppt werden könnte. "Tagsüber würde das zu große Behinderungen mit sich bringen, wenn Haltestellen in Schrittgeschwindigkeit teils mehrmals hintereinander angefahren werden müssen", so Perlich.

Neue Trams in Augsburg: "Man kauft eine Straßenbahn nicht von der Stange"

Inzwischen gilt die Straßenbahn als so betriebsstabil, dass man sie auch im Tagesbetrieb auf die Strecke lassen kann. Zuletzt gab es etwa noch Nachbesserungsbedarf an der Zugsicherung bei Kreuzungen mit der Localbahn. Insgesamt haben sich Lieferung und Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnen deutlich verzögert – das lag an Lieferengpässen während Coronapandemie, aber auch an technischen Schwierigkeiten. Dass Straßenbahnen vor Ort noch konfiguriert werden müssen, sei aber nichts Außergewöhnliches, so Perlich. "Man kauft eine Straßenbahn nicht von der Stange wie ein Auto. Jedes Streckennetz hat seine Eigenheiten wie Steigung und Gleisradien, und das muss vor Ort getestet werden. Man muss sehen, ob das, was berechnet wurde, auch mit der Realität übereinstimmt." Beim Tramlink stellte sich während der Testfahrten etwa heraus, dass die eingebaute Standardantenne für den Funk zu hoch für die Pferseer Unterführung ist.

Straßenbahn-Testteam aus Augsburg flog nach Valencia

Für die nun noch folgenden Straßenbahnen wird das Testprogramm etwas schmaler ausfallen, wenn die Stadtwerke die Zulassung für den Augsburger Prototyp in Händen halten. Vor der Lieferung der nächsten Straßenbahnen wird ein Team der Verkehrsbetriebe nach Valencia fliegen, um das jeweilige Exemplar noch im Werk einer Grobprüfung zu unterziehen. In einer Testanlage können die Bahnen etwa auf die Regendichtigkeit getestet werden.

Die Tramlink-Bahnen verfügen wie die moderneren Stadtwerke-Busse über grüne und rote Farblichter an den Türen. Die Lichtfarbe der Innenbeleuchtung variiert je nach Jahreszeit – bei Hitze gibt es kühler wirkendes bläuliches Licht, im Winter wird ein warm wirkender höherer Rotanteil beigemischt. Zudem verfügen die Trams über ein Anti-kollisionssystem, das eine Notbremsung einleitet, wenn es bemerkt, dass ein Auto auf der Gleistrasse auftaucht. Für einen verlässlichen Betrieb mit Fußgängererkennung ist die Technik noch nicht ausgereift genug. Mit einer Kapazität von maximal 230 Fahrgästen liegt der Tramlink gleichauf mit den in Augsburg künftig noch eingesetzten Typen Combino (Siemens) und Cityflex (Bombardier). Insgesamt verfügen die Stadtwerke bei den Trams über einen Fuhrpark von knapp 90 Fahrzeugen.