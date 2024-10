Neuer Lions-Club "Lions Friedensstadt" fährt zum Helfen in Kriegsgebiete

Die Lions Clubs in Deutschland gehören zu einer der größten Service-Organisationen der Welt. In Augsburg gab es bislang vier Clubs, die sich vor allem der regionalen Hilfe verschrieben haben. Dass ein neuer Club gegründet wird, kommt selten vor. Und der Club „Augsburg Friedensstadt“ hat ein paar neue Ansätze, mit denen er sich von den meisten Clubs auf der Welt abhebt.

Icon Vergrößern Natalija Blobel vor einer Mission in die Ukraine Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen Natalija Blobel vor einer Mission in die Ukraine Foto: Fridtjof Atterdal

Philipp Blobel und seine Frau Natalija haben in der Innenstadt den Lions Club „Augsburg Friedensstadt“ gegründet - mittlerweile engagieren sich dort 40 Mitglieder aus allen Gesellschaftsschichten und Berufen. 17 unterschiedliche Sprachen sprechen die Mitglieder des neuen Clubs. „Wir hatten bei der Gründung starke internationale Unterstützung und sind auch selbst international aufgestellt“, freut sich Gründungspräsident , der zuvor beim Lions-Club Elias-Holl aktiv war. Mittlerweile ist seine Frau für ein Jahr Präsidentin - und hier unterscheidet sich Augsburg-Friedensstadt bereits von den meisten anderen Clubs.

In Deutschland sind Paare als Mitglieder unüblich

Icon Vergrößern Philipp und Natalija Blobel wollen als Paar ehrenamtliche Arbeit leisten. Foto: Philipp Blobel Icon Schließen Schließen Philipp und Natalija Blobel wollen als Paar ehrenamtliche Arbeit leisten. Foto: Philipp Blobel

„In Deutschland sind Paare als Mitglieder unüblich - die Ehefrau ist als „Partner in Service“ mit aktiv“, erzählt Philipp Blobel. Das war einer der Gründe für die Blobels, sich Gedanken über eine Neugründung zu machen. Natalija Blobel engagierte sich bislang beim US-Club „Belafonte Lions“ - doch das Ehepaar wollte seine Vorstellung von ehrenamtlicher Arbeit gerne gemeinsam umsetzen. „Das Ehrenamt nimmt fast unsere gesamte Freizeit in Anspruch, und die möchten wir gemeinsam verbringen“, betont Natalija Blobel. Offenbar sehen das auch andere engagierte Menschen so - denn mittlerweile gibt es in „Augsburg Friedensstadt“ sechs Paare. Dass Frauen bei Lions Mitglied werden dürfen, ist noch gar nicht so lange der Fall - die erste Frau trat 1987 der Organistation bei.

Jeder Club entscheidet selbst seine Ausrichtung

Gerade machen sich die Blobels für ihre 15. Mission in die kriegsgeschüttelte Ukraine bereit, die vom 24. bis 28 Oktober stattfinden soll. Mit Unterstützung der Pallottiner Friedberg liefern sie medizinische Verbrauchsmaterialien ins Kriegsgebiet. „Jeder Club entscheidet selbst über seine Ausrichtung - dass Hilfseinsätze in kriegsbelastete Regionen gefahren werden, ist dabei eher selten“, berichtet Blobel. Noch als Mitglied seines alten Clubs, Elias-Holl, hat Blobel das Programm „Lions Hilfe für die Ukraine“ ins Leben gerufen, das jetzt einen Schwerpunkt der Arbeit des neuen Clubs darstellt. Mittlerweile haben die Augsburger Lions Hilfsgüter für mehr als 800.000 Dollar zusammengebracht und persönlich vor Ort übergeben. „Auch wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann vorbei sein wird, werden wir unsere Ausrichtung internationale Verständigung und Friedensarbeit beibehalten“, so Natalija Blobel. Denn Kriege werde es immer geben. „Leider hat die Spendenbereitschaft für die Ukraine stark abgenommen“, sagt sie. Spenden, die früher in einer Woche gesammelt werden konnten, kommen heute mit Glück in einem halben Jahr zusammen. „Auch für die neue Mission haben wir noch ein großes Finanzierungsloch“, bedauert die Präsidentin.

Icon Vergrößern In Cherson halfen die Lions unter hohem persönlichem Risiko. Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen In Cherson halfen die Lions unter hohem persönlichem Risiko. Foto: Fridtjof Atterdal

Dabei gehen die Lions oft hohe persönliche Risiken ein. So fand einer der humanitären Einsätze elf Tage nach dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson im November 2022 statt. „Wir haben die verheerenden Folgen des Kriegs hautnah erlebt. Trotz Artilleriebeschusses lieferten wir medizinische Geräte und versorgten die Zivilbevölkerung nahe der Front mit Wasser- und Nahrungsmitteln“, berichtet Blobel. „Wir waren nur 400 Meter von den russischen Truppen entfernt, weshalb dieser Einsatz während der gesamten Zeit unserer humanitären Hilfe am gefährlichsten war. Leider kam an diesem Tag ein Mensch in Cherson ums Leben.“

Nicht alle Mitgliederinnen und Mitglieder wollen persönlich an Krisenherden helfen. Auch beim Club „Friedensstadt-Augsburg“ gibt es regionale Aktionen. „Wir helfen daheim genauso wie in der Ferne“, betont Blobel. So wird es im kommenden Jahr im Mai ein „kleines Friedensfest“ am Gaskessel geben - die Einnahmen gehen zur Hälfte an die Ukraine-Hilfe und an bedürftige Augsburger Kinder.