Neuer Spielwarenladen eröffnet in der Augsburger City-Galerie

In der Augsburger City-Galerie hat auf rund 800 Quadratmetern der Spielwarenladen Toysino eröffnet - pünktlich zum Start der Schulferien. Das neue Geschäft in der City-Galerie ist bereits die 39. Filiale des Familienunternehmens und kommt bei seinem Auftakt in der City-Galerie offenbar gut an: „Ich find‘s brutal, wie viele schon vor 10 Uhr hier hereingeströmt sind“, sagt einer der Geschäftsführer, Christian Krömer, begeistert.

Kinder können bei Toysino in der City-Galerie nicht nur kaufen, sondern auch spielen

Kinder können hier nicht nur Spielzeuge kaufen, sondern sich auch in der Mitte des Ladens im sogenannten „Dschungel“ - einer Spielfläche mit einer Rutsche und großen Kuscheltieren - austoben. „Wir möchten damit eine Aufenthaltsfläche schaffen, um zu zeigen, dass die Kinder ruhig mal bleiben und hier auch spielen können“, sagt Christian Krömer.

Bei Toysino in der Citiy Galerie in Augsburg gibt es auch einen Spielbereich für die junge Kundschaft. Foto: Marcus Merk

Das Sortiment sei ein Mix aus Klassikern, wie Lego oder Spielen bekannter Marken, aber auch Trends, wie Legumi-Stifte oder Labubu-Plüschmonster, erklärt Krömer. Es sei ihm wichtig, dass jeder etwas für sich findet. Die Hauptzielgruppe seien zwar Kinder bis etwa zehn Jahre, aber auch Erwachsene könnten beispielsweise bei den Lego-Artikeln fündig werden.