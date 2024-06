Augsburg

Neues Hotel Maxim Suites: Übernachten im historischen Juwel

Hotelmanager Enes Sahinovic (links) und Hotelier Heiko Grote in der Lobby des neuen Hotels Maxim Suites by Elias Holl. Die prächtige Stuckdecke zieht alle Blicke auf sich, verrät der Hoteldirektor Sahinovic.

Plus Das Harterhaus in der Augsburger Maximilianstraße wurde saniert. Neben dem Lokal Ombretta beherbergt es ein Hotel. Was die Gäste in den 15 Suiten erwartet.

Von Miriam Zissler

Wenn die Hotelgäste mit einem "Wow" auf die Räume des neuen Hotels "Maxim Suites by Elias Holl" in der Maximilianstraße reagieren, dann ist das für Hoteldirektor Enes Sahinovic die schönste Anerkennung. Und er muss meist auch nicht lange darauf warten: Spätestens in der Hotellobby ist es der Fall, wenn sich der Blick der Reisenden nach oben auf die prächtige Stuckdecke richtet. Doch sie ist nicht der einzige Hingucker im aufwendig sanierten Harterhaus. Seit wenigen Wochen hat das Hotel geöffnet und ist bereits gut gebucht. Nun hat auch das italienische Lokal Ombretta im Erdgeschoss eröffnet.

Bei dem Gebäude in der Maximilianstraße 39 handelt es sich um eines der geschichtsträchtigen Häuser Augsburgs. Seine Historie geht mindestens bis ins 15. Jahrhundert zurück. Über 100 Jahre lang war es das Zunfthaus der Kramer, der Augsburger Händler. 1563 ging es in den Besitz von Bürgermeister Hieronymus Harter über, der es Ende des 16. Jahrhunderts von Elias Holl umbauen ließ. Der Augsburger Stadtbaumeister, der nach einem Venedig-Aufenthalt unter dem Eindruck der italienischen Baukunst stand, fügte dem Haus unter anderem eine Schreibstube sowie einen Laubengang hinzu und hat sich dort nicht nur durch seine Baukunst verewigt - er ist jetzt auch als Porträt auf jeder Badezimmertür zu sehen.

