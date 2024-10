Nicht angeschnallt und ohne Führerschein unterwegs

Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei am Freitag bei einer Verkehrskontrolle in der Neuburger Straße fest. Gegen 11.30 Uhr hielten die Beamten laut Polizeibericht das Auto an, da drei Mitfahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige Fahrer daneben nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis