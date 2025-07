Nordsee gibt die Filiale am Augsburger Stadtmarkt auf

Der Abschied kam schnell: Nordsee hat die Filiale am Augsburger Stadtmarkt aufgegeben. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Standort in der City-Galerie. Mit dem Rückzug von Nordsee verringert sich die Zahl der Fischhändler am Markt auf zwei Angebote. Der Laden mit Außenbewirtung lag zwischen Schwingenstein und dem Forellenhof Schindler. Ältere werden sich erinnern: Eine sehr bekannte Größe am Markt war das Fischgeschäft Schöppler. Seit der Eröffnung des Marktes im Jahr 1930 war Schöppler dabei, Anfang 2014 kam das Aus.

Der Rückzug von Nordsee hatte sich in den zurückliegenden Jahren zumindest angedeutet. Es gab teils reduzierte Öffnungszeiten, stets wurde dabei bereits auf den Standort in der City-Galerie verwiesen. Mittlerweile ist am Stadtmarkt alles ausgeräumt.

Stadtmarkt in Augsburg: Schwingenstein und Schindler bleiben

Die beiden verbliebenen Fischgeschäfte erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden. Der Forellenhof Schindler aus Eppishausen hat montags und dienstags geschlossen. Schwingenstein Fisch & Feinkost setzt neben dem Verkauf auf das Gastroangebot im Freien.

Icon Vergrößern Winery heißt der Weinladen, der ab Herbst am Stadtmarkt startet. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Winery heißt der Weinladen, der ab Herbst am Stadtmarkt startet. Foto: Michael Hörmann

Die Fischgeschäfte liegen am Zugang zum Ernst-Reuter-Platz. Hier wird im Herbst ein neuer Laden eröffnen. The Winery heißt das Geschäft, das vom Hotel Maximilian‘s künftig betrieben wird. Der Umbau läuft. Am zwei Samstagen im Juni gab es eine sogenannte Pop-up-Eröffnung. Der Weinladen wollte Appetit auf das künftige Angebot machen.

Stadtmarkt in Augsburg: Bio Emma stellt sich neu auf

Unmittelbar gegenüber von Schwingenstein ist Bio Emma. Derzeit werden am Stand im Freien Obst, Gemüse und andere Produkte verkauft. Ab Herbst wird es auch Käse im Angebot geben. Der Käsestand von Bio Emma in der Käsehalle schließt.