Notlandung angemeldet: Einsatz am Flugplatz in Augsburg

Ein Vorfall am Flughafen in Augsburg hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr offenbar mehrere Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage mitteilte, war eine Notlandung angemeldet worden. Grund dafür seien „Probleme“ an einem in der Luft befindlichen Flugzeug gewesen. Letztlich sei es aber zu „keinen Verletzten“ und „keinem Sachschaden“ gekommen, wie der Sprecher der Polizei sagte.

Flugzeug meldet „Probleme“: Einsatz am Flughafen in Augsburg

Die betreffende Maschine konnte also offenbar kontrolliert gelandet werden. „Die Probleme haben letztlich nicht zum Absturz oder einem Sachschaden geführt“, so der Sprecher weiter. Details dazu gab es auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstagabend bisher nicht. Polizeibeamte seien noch vor Ort, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären, hieß es. Auch die Feuerwehr sei verständigt worden. Das sei bei derartigen Meldungen eine Standard-Vorgehensweise. Nähere Informationen seien am Donnerstag aber nicht mehr zu erwarten.