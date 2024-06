Notunterkunft für Evakuierte an der Messe in Augsburg eingerichtet

In kürzester Zeit haben die Rettungsorganisationen an der Augsburger Messe eine Notunterkunft aufgebaut. Hier können 250 Personen auf Feldbetten übernachten.

Innerhalb von nur zwei Stunden haben die Rettungsorganisationen der Stadt Augsburg an der Messe in Augsburg eine Notunterkunft für Evakuierte aus den umliegenden Landkreisen aus dem Boden gestampft. Für Menschen, die aufgrund der Hochwasserlage ihre Häuser verlassen mussten, stehen dort in einer Halle nun Feldbetten für 250 Personen bereit, 350 Menschen könnten laut Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) hier im Sitzen die Nacht verbringen. Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr waren jedoch noch keine Evakuierten in der Notunterkunft angekommen.

25 Bilder Reißende Flüsse und überflutete Keller in Augsburg Foto: Peter Fastl

Regierung von Schwaben gab den Anstoß

Wie Frank Pintsch auf Nachfrage erklärt, sei der Anstoß für die Einrichtung einer derartigen Notunterkunft von der Regierung von Schwaben gekommen. Nachdem die Stadt bereits Erfahrung in diesem Bereich habe, habe man sich daraufhin mit der Messe in Verbindung gesetzt. Die Schnellen Einsatzgruppen der Augsburger Rettungsorganisationen eilten daraufhin in die Halle und bereiteten alles für die Ankunft von Evakuierten vor. Unter anderem stehen dort warme Getränke wie Tee und Kaffee sowie Essen bereit.

Lesen Sie dazu auch