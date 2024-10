Achtjähriger Junge läuft auf die Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einem achtjährigen Fußgänger ist es am Dienstag in der Prälat-Bigelmair-Straße gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge war der 23-Jährige gegen 18.45 Uhr in nördliche Richtung unterwegs gewesen. „Zu diesem Zeitpunkt lief der Achtjährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn“, heißt es von der Polizei. Hierbei kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß und der Achtjährige wurde leicht verletzt. „Er kam anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus“, so die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 23-Jährigen. (jaka)

