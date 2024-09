Autofahrer verursacht Unfall: Stand er unter Drogen?

Einen Auffahrunfall hat ein 20-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Donauwörther Straße in Oberhausen verursacht. Dabei wurde niemand verletzt. Der Schaden ist beträchtlich.

Gegen 15.30 Uhr fuhren ein Skoda und ein BMW hintereinander auf der Donauwörther Straße stadtauswärts. Die 41-jährige BMW-Fahrerin bremste ab, der 20-jährige Skoda-Fahrer übersah dies nach Angaben der Polizei offenbar und fuhr auf den BMW auf.

Der 20-Jährige entfernte sich nach Angaben der Polizei zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte allerdings wieder zurück. Die Polizeibeamten stellten bei ihm drogentypische Anzeichen fest. Außerdem besaß er laut Polizei keinen Führerschein. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ina)