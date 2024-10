Oberhausen bis Haunstetten: Etliche Unfallfluchten beschäftigen Polizei

Im Augsburger Stadtgebiet haben innerhalb kurzer Zeit mehrere Unbekannte Unfälle verursacht, ohne sich anschließend um die Schäden zu kümmern. Wie es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei heißt, ereigneten sich allein drei Fälle im Stadtteil Oberhausen. Zwischen vergangenem Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8.10 Uhr, wurde etwa im Meierweg ein geparkter weißer Hyundai Tucson beschädigt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Nähere Informationen zum Verursacher liegen offenbar nicht vor.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Unfallfluchten in Oberhausen, Haunstetten und Univiertel

Dies ist bei einem Vorfall am Helmut-Haller-Platz anders. Dort streifte eine Autofahrerin am vergangenen Donnerstag um etwa 20.10 Uhr einen geparkten schwarzen Opel Astra beim Ausparken. Dabei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Frau soll ein Auto mit Donauwörther Kennzeichen gefahren haben. Gleich zwei Fahrzeuge wurden ebenfalls am vergangenen Donnerstag in der Augustastraße angefahren. Um kurz vor 17.30 Uhr streifte der bislang unbekannte Fahrer mit seinem schwarzen Volvo sowohl einen grauen Mercedes A-Klasse als auch einen grauen Alfa Romeo Giulietta. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1000 Euro. In diesen drei Fällen bittet die Inspektion Augsburg 5 um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Die Inspektion Augsburg Süd kümmert sich unterdessen um zwei weitere Fälle in Haunstetten und Univiertel. Ein bislang Unbekannter streifte der Mitteilung zufolge am vergangenen Mittwoch um 10.20 Uhr einen schwarzen BMW, der auf einem Supermarkt-Parkplatz im Unteren Talweg stand, mit einem Einkaufswagen. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. In der Dornierstraße war es offenbar ein Autofahrer, der zwischen vergangenem Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, einen geparkten grauen Ford Transit anfuhr. Ersten Schätzungen zufolge entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. In diesen beiden Fällen nimmt die Inspektion Süd Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (kmax)