Dieb stiehlt Handtasche einer 67-Jährigen

In einem Supermarkt in der Donauwörther Straße ist einer 67-Jährigen am Montag gegen 19.45 Uhr eine Handtasche gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter nahm die in einem Einkaufswagen abgestellte Tasche mit, heißt es von der Polizei. Der Wert der Beute liege im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

