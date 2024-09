Dieb stiehlt Kaffeekasse - Polizei stoppt Verdächtigen

Ein 42 Jahre alter Mann hat am Montag Bargeld aus einem Geschäft in der Donauwörther Straße gestohlen. Nach Ermittlungen der Polizei entwendete der Mann gegen 11.30 Uhr offenbar die Kaffeekasse des Geschäftes und entfernte sich anschließend. „Der Inhaber bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei“, heißt es weiter von den Ermittlern. Polizeibeamte stoppten den 42-Jährigen wenig später in der Nähe des Geschäftes. Ersten Schätzungen zufolge lag der Wert der Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen. (jaka)

