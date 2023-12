Augsburg-Oberhausen

07:00 Uhr

Ein leidenschaftlicher Oberhauser: Theo Gandenheimer feiert 90. Geburtstag

Plus 42 Jahre lang gehörte Theo Gandenheimer dem Stadtrat an. Seine Familie und die zwischenmenschlichen Kontakte sind sein Lebenselixier.

Das Bild, wenngleich ein Schnappschuss, verkörpert das Wesen von Theo Gandenheimer vortrefflich: Es zeigt den langjährigen CSU-Stadtrat, wie er beim Umzug zum Auftakt des Oberhauser Marktsonntags fröhlich winkend in einem US-Straßenkreuzer sitzt. Wenn die von ihm mitgegründete Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) in "seinem Oberhausen" eine Veranstaltung ausrichte, sei er natürlich dabei, sagt er. Der "Theo", wie ihn viele nennen, ist leutselig im besten Sinn.

Der Radius des Augsburgers Theo Gandenheimer hat sich verkleinert

Altersbedingt - der ehemalige Postbeamte feiert an diesem Samstag seinen 90. Geburtstag - hat sich sein Radius in den vergangenen Jahren verkleinert. "Der Freundeskreis stirbt weg", sagt Gandenheimer nüchtern. Da sei er dankbar, dass er sich noch ohne Rollator fortbewegen und sich mithilfe seiner Familie selbst versorgen könne. "Ich bin so reich beschenkt durch meine Kinder, Schwiegerkinder und Enkel." Dass seine Frau vor sechs Jahren starb und er seine jüngere Tochter 2021 nach schwerer Krankheit verlor, erfüllt ihn nach wie vor mit Schmerz.

