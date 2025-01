Gewalt unter Freunden: Mann schlägt Kumpel auf offener Straße bewusstlos

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Mittwoch gegen 4 Uhr morgens in der Jörg-Breu-Straße gekommen. Ein 21-Jähriger verletzte dabei nach Polizeiangaben einen 22-Jährigen, den Ermittlern zufolge sind die beiden Männer eigentlich Freunde. Aus bislang ungeklärter Ursache seien sie in Streit geraten, „woraufhin der 21-Jährige auf den Geschädigten einschlug und diesen mehrfach ins Gesicht trat“. Der 22-Jährige wurde daraufhin bewusstlos. Der 21-jährige Beschuldigte floh nach der Tat. „Ein Mitteiler rief im Anschluss Polizei und Rettungsdienst, der Geschädigte wurde schwer verletzt ins Universitätsklinikum gebracht.“ Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen für die Tat und bittet sie, sich unter Nummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

