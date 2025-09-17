Icon Menü
Augsburg-Oberhausen: Illegales Rennen? Polizei ermittelt nach Unfall mit zwei Verletzten

Augsburg-Oberhausen

Illegales Rennen? Polizei ermittelt nach Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Autofahrer rasen durch die Donauwörther Straße in Augsburg, einer rammt ein anderes Auto. Die Polizei sucht nun nach dem anderen beteiligten Fahrer.
    Ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 28-jähriger Autofahrer haben sich am Samstag möglicherweise ein illegales Rennen in der Donauwörther Straße geliefert. Gegen 0.30 Uhr war es laut Polizei im zu dem Delikt gekommen. Dabei sei der 28-Jährige auf den Seat eines unbeteiligten 25-Jährigen aufgefahren, heißt es weiter. Der Seat schleuderte durch den Aufprall auf die Straßenbahnschienen. Der bislang unbekannte Beteiligte floh. Die beiden Insassen des Seats verletzten sich bei dem Unfall, der entstandene Sachschaden liegt aktuellen Schätzungen zu folge bei rund 35.000 Euro. Polizeibeamte beschlagnahmten den Schlüssel, den Führerschein sowie den Mercedes des 28-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen und den Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

