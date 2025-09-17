Illegales Rennen? Polizei ermittelt nach Unfall mit zwei Verletzten

Ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 28-jähriger Autofahrer haben sich am Samstag möglicherweise ein illegales Rennen in der Donauwörther Straße geliefert. Gegen 0.30 Uhr war es laut Polizei im zu dem Delikt gekommen. Dabei sei der 28-Jährige auf den Seat eines unbeteiligten 25-Jährigen aufgefahren, heißt es weiter. Der Seat schleuderte durch den Aufprall auf die Straßenbahnschienen. Der bislang unbekannte Beteiligte floh. Die beiden Insassen des Seats verletzten sich bei dem Unfall, der entstandene Sachschaden liegt aktuellen Schätzungen zu folge bei rund 35.000 Euro. Polizeibeamte beschlagnahmten den Schlüssel, den Führerschein sowie den Mercedes des 28-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen und den Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

