Mann mit Krücke schubst Frau und beleidigt Menschen

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmorgen an der Haltestelle Bärenwirt in der Kaltenhoferstraße aggressiv verhalten.

Es war gegen sieben Uhr in der Früh als der Unbekannte eine 23-Jährige an der Haltestelle ansprach. Laut Polizei beleidigte der Unbekannte offenbar auch eine weitere bislang unbekannte Person an der Haltestelle. Beim Einsteigen in den Bus schubste der Mann die 23-Jährige in das Fahrzeug. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Auch im Bus folgte der Unbekannte der jungen Frau. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Zeugin. Er musste den Bus verlassen. Nach Angaben der Polizei beleidigte er die Insassen und schlug mit seiner Krücke gegen die Scheibe des Busses.

Die Polizei ermittelt nun auch wegen Körperverletzung und Beleidigung. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)