Mann schlägt nach Streit zu

In der Nacht auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter einen 34-jährigen Mann in Oberhausen geschlagen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, war es in der Tauscherstraße gegen 1 Uhr nachts zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem späteren Opfer und dem Unbekannten gekommen. „Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 34-Jährigen offenbar ins Gesicht“, heißt es von der Polizei. Der unbekannte Täter floh daraufhin in Richtung Donauwörther Straße. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und ein südländisches Aussehen haben, der Beschreibung zufolge hat er schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug demnach zur Tatzeit eine orangefarbene Jacke und weiße Schuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

