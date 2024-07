Mutmaßlicher Ladendieb muss in Untersuchungshaft

Ein 44 Jahre alter Mann soll am Samstag mehrere Gegenstände aus einem Lebensmittelgeschäft in der Donauwörther Straße gestohlen haben. Den Angaben der Polizei zufolge beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäftes gegen 15.20 Uhr, wie der 44-jährige Mann Alkohol in dem Geschäft konsumierte, ohne diesen zu bezahlen. „Die Polizei wurde hinzugerufen“, heißt es von den Ermittlern. Den Angaben zufolge soll der Mann bereits in der Vergangenheit ähnliche Delikte begangen haben. Da er zudem „keinen Wohnsitz nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizeibeamten fest“, heißt es weiter. Der 44-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (jaka)

