Streit in Bar eskaliert: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Donauwörther Straße ist es am Sonntag gekommen. „Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge hatten unbekannte Täter gegen 5 Uhr die Eingangs- sowie die Nebentür der Bar beschädigt. „Daraufhin kamen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus der Bar“, heißt es weiter. Die Unbekannten griffen die beiden Männer „offenbar unvermittelt an“, so die Darstellung der Polizei. Der 27-Jährige und der 30-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Als die Täter flohen, verfolgten der 27-Jährige und der 30-Jährige sie. „Es kam zu einem Aufeinandertreffen und die Unbekannten griffen die Männer nochmals an“, heißt es von der Polizei. Anschließend sollen die Täter erneut geflohen sein. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (jaka)

