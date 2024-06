Augsburg-Oberhausen

vor 33 Min.

Unbekannter schlägt Scheibe von Auto ein und stiehlt Geldbeutel

Der Diebstahl ereignete sich in der Straße Talweg in Augsburg-Oberhausen.

Ein Fall von Diebstahl am Nordfriedhof in Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Talweg eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat an dem Tag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr in einem geparkten Mercedes. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich, so die Polizei, die unter der 0821/323-2510 um Hinweise bittet. (jaka)

