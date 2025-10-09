Icon Menü
Augsburg-Oberhausen: Unfall: E-Bike-Fahrerin und E-Scooter-Fahrerin kollidieren

Augsburg-Oberhausen

Unfall: E-Bike-Fahrerin und E-Scooter-Fahrerin kollidieren

Bei einem Zusammenstoß in Augsburg-Oberhausen werden zwei Frauen verletzt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Unfall in der Zollernstraße in Oberhausen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Unfall in der Zollernstraße in Oberhausen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 26-jährigen E-Bike-Fahrerin hat sich am Mittwoch in der Zollernstraße ereignet. Laut Polizei hatte die 57-Jährige gegen 11.30 Uhr von der Fahrbahn nach links auf den Geh- und Radweg auffahren wollen. „Die 26-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg“, heißt es weiter. Die E-Scooter-Fahrerin übersah offenbar die E-Bike-Fahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Frauen leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 57-Jährige. (jaka)

