Augsburg-Oberhausen: Verkehrsteilnehmer rammt Garagentor: hoher Sachschaden

Augsburg-Oberhausen

Verkehrsteilnehmer rammt Garagentor: hoher Sachschaden

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einer Unfallflucht im Stadtteil Oberhausen. Ein Tor wurde massiv beschädigt.
    Ein Garagentor in der Schönbachstraße in Augsburg-Oberhausen wurde massiv beschädigt.
    Ein Garagentor in der Schönbachstraße in Augsburg-Oberhausen wurde massiv beschädigt. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein folgenschwerer Unfall hat sich im Zeitraum von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr, in der Schönbachstraße ereignet. Nach Auskunft der Polizei hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Garagentor touchiert. „Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tor verbogen und ist nicht mehr funktionsfähig. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

