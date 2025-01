Wegen Glätte: Autofahrer touchiert zwölfjährigen Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer ist es am Mittwoch in der Schönbachstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr in Richtung Süden gefahren. Ein Zwölfjähriger überquerte zu der Zeit die Schönbachstraße zu Fuß. „Der 18-Jährige konnte offenbar aufgrund der Schneeglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Jungen leicht“, heißt es von den Ermittlern. Bei dem Unfall wurde der Junge leicht verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort an seine Eltern übergeben. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Autofahrer. (jaka)

