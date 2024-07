Obst zum Mitnehmen: Über 150 neue Obstbäume in Augsburg gepflanzt

Im Augsburger Trinkwasserschutzgebiet am Ilsesee gab es am Freitag den Startschuss für eine neue Streuobstwiese. Bisher ist dort zwar nur wenig gepflanzt, bald aber sollen auf 70.000 Quadratmetern bis zu 150 Obstbäume stehen. Die Stadtwerke Augsburg (SWA) wollen damit die Artenvielfalt erhöhen sowie das Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördern.

Die Fläche ist das zweite große Areal, das die Stadtwerke für eine Streuobstwiese zur Verfügung stellen. Ein weiteres gibt es beim ehemaligen Preßmar‘schen Gut in Siebenbrunn. Insgesamt will der Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg bis 2026 im Stadtgebiet 1000 neue Obstbäume pflanzen. Zwar werden diese Bäume bereits nach wenigen Jahren Früchte tragen, dennoch werde es zwischen zehn und fünfzehn Jahre dauern, bis sie Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Kirschen oder Walnüsse in großer Menge tragen.

Aus den Früchten wollen die Stadtwerke Bio-Säfte pressen. Vor allem biete ein solches Areal aber Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere wie Fledermäuse, Vögel oder Insekten. Die Kosten des Projekts betragen rund 250 bis 300 Euro pro Baum, hinzu kommen die Kosten für die Pflege. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch die SWA-„Herzenswunsch“-Spendenaktion.