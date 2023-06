Ohne Führerschein mit Roller und Motorrad unterwegs

Zeugen berichteten der Polizei von Jugendlichen, die ohne Helm unterwegs waren. Ein 16-Jähriger konnte gestoppt werden. Zeugen werden gesucht.

Gleich mehrere minderjährige Verkehrsteilnehmer konnten bei Kontrollen am Dienstag keinen Führerschein vorzeigen. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 16-jährigen Rollerfahrer in der Ammannstraße in Lechhausen. Hier konnte der Mann keine Prüfbescheinigung oder einen Führerschein vorzeigen. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, handelte es sich bei dem Roller offenbar um ein Kleinkraftrad, wofür der 16-Jährige eine Fahrerlaubnis benötigt hätte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 16-Jährigen und stellten den Roller sicher, um ihn weiter zu überprüfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrererlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Gegen 21.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen Jugendlichen ein, die ohne Helm mit einem Motorrad im Univiertel umherfuhren. Die Polizeistreife stellte ein Motorrad in der Bleriotstraße fest. Der Fahrer des Motorrades entfernte sich mit seinem Motorrad, nachdem er die Streife sah. Dabei fuhr er gegen eine Hauswand und stürzte, flüchtete aber zu Fuß weiter. Eine Streife stoppte den 16-Jährigen wenig später im Bereich der Rumplerstraße. Eine weitere Person flüchtete in unbekannte Richtung. Wie sich nach ersten Abklärungen herausstellte, war der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (ziss)