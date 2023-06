Pächterin ist insolvent: Wie geht es mit dem Hotel Villa Arborea weiter?

Plus Weil die bisherige Pächterin des Augsburger Hotels Arborea im Insolvenzverfahren steckt, verzögert sich eine mögliche Übergabe des Betriebs. Das sorgt für Zwist.

Die Nachricht war für Außenstehende überraschend gekommen. Die bisherige Pächterin des Augsburger Hotels Villa Arborea sieht sich mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert. Das vermeldete die Rechtsanwältin Manuela Pietzsch, die vom Amtsgericht zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt worden ist, Mitte Mai. Die Eigentümer der Villa hatten nach ihren Angaben schon zu einem früheren Zeitpunkt Zahlungsausfälle registriert und der Betreiberin Mitte April deshalb fristlos gekündigt. In ihren Augen hätte es schon vor Wochen zu einer Betriebsübergabe kommen können, nachdem sie selber ein neues Pächtergespann gefunden hatten. Zu einem klärenden Gespräch und einer Übergabe kam es bislang nicht.

Das Hotel Villa Arborea ist gut besucht – das kleine Hotel an der Gögginger Straße (nahe Kaufland) ist bei Gästen beliebt. Während der Hotelbetrieb seinen gewohnten Gang nachgeht, ist die Aufregung im Hintergrund nach wie vor groß. Die Eigentümer sind über das Vorgehen schockiert. Veronika Dey, die die Villa mit ihrem Mann erwarb, zu einem Hotel umbaute und von 2003 bis 2019 selber führte, findet die Situation inzwischen "existenzbedrohend". Mit ihrem Mann Michael schildert sie die Erlebnisse der vergangenen Wochen folgendermaßen: Bereits Mitte April hätten sie der bisherigen Pächterin "aufgrund des Zahlungsverzugs als Betreiber des Hotels Villa Arborea gekündigt". Sie hätten der Pächterin aber gestattet, das Hotel bis zum Termin der Übergabe Ende April weiterzubetreiben und hätten ihr auch ermöglicht, bis dahin die Pächterwohnung zu räumen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie nicht gewusst, dass ein Insolvenzantrag gestellt wurde.