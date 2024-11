Kontroverse Panther-Werbung: Viel Aufregung um dünnen Inhalt

Ihre Aufgabe hat die Werbeagentur der Augsburger Panther mit dem umstrittenen „Oberhausen-Plakat“ erfüllt: Die Kampagne sorgt für Aufsehen. Doch man holt sich die Aufmerksamkeit über eine kalkulierte Grobheit auf Kosten eines Stadtteils. Ob das augenzwinkernd-frech oder arrogant wirkt, mag jeder für sich beurteilen. Es gibt jedenfalls genauso wenig oder viele Gründe, Richtung Oberhausen zu fahren, wie in jeden anderen Augsburger Stadtteil auch. Dass der Stadtteil, der nicht den besten Ruf hat, etwas zu bieten hat, konnte man am Samstag beim Fest in der Ulmer Straße sehen, ebenso bei den sonst üblichen Marktsonntagen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis