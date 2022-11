Passt Party zum Advent? Das sagen die Besucher des Augsburger Winterlands

Plus Im "Winterland" vor der City-Galerie wird wieder gefeiert. Das Weihnachtsdorf hat viele Stammgäste. Chef Helmut Wiedemann hofft, dass es länger öffnen kann als im Vorjahr.

Es ist kein typischer Weihnachtsmarkt. Wer zum Winterland vor der City-Galerie kommt, ist weniger auf besinnliche Weihnachtsmusik aus, sondern schätzt die Stimmung, die in dem Hüttendorf herrscht. Statt "Stille Nacht" wird in den Hütten des Weihnachtsdorfs gerne auch Schlager und Partymusik aufgelegt. Manche stören sich daran – doch den Besucherinnen und Besuchern gefällt es. Und für Betreiber Helmut Wiedemann lohnt es sich auch. Zum zwölften Mal steht sein Winterland inzwischen schon auf dem Willy-Brandt-Platz.