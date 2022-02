Pater teilt Verschwörungsmythen: Wo Glaube und Wirrglaube verschwimmen

Von Max Kramer und Daniel Wirsching - vor 46 Min.

Ein Augsburger Petrusbruder verbreitet Verschwörungserzählungen zur Corona-Pandemie. Auf Telegram teilen „Querdenker“ seine Aussagen. Dies ist kein Einzelfall.

Rund zwei Dutzend Menschen haben an diesem Wochentag um kurz nach 19 Uhr in der Kirche St. Margareth Platz genommen. Sie warten schweigend darauf, dass es losgeht. Die Orgel ertönt, ein Pater kommt bedächtigen Schrittes, der Gottesdienst beginnt. Viel Gesang, lateinische Sprache. Der Pater wendet den Anwesenden den Rücken zu. St. Margareth ist ein katholisch-traditionalistischer Mikrokosmos – und, unweit der zentralen Stadtpfarrkirche St. Ulrich und Afra, die Augsburger Heimat der Priesterbruderschaft St. Petrus. Es ist ein Ort, an dem momentan die Grenzen zwischen christlichen Glaubensinhalten und Verschwörungserzählungen verschwimmen.

