Justizministerium suspendiert Leiterin der Skandal-JVA Gablingen

Der sich ausweitende Skandal um möglichen Missbrauch innerhalb der JVA Augsburg-Gablingen hat nun auch für die Leiterin Konsequenzen. Zoraida Maldonado de Landauer ist ab sofort vorläufig suspendiert. Dies gab der Bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Donnerstagvormittag bekannt. Man tue dies, „um die Aufklärung des Sachverhalts zu erleichtern“. Derzeit sei eine kommissarische stellvertretende Leiterin eingesetzt, zur Aufarbeitung der Vorfälle habe man eine Task Force eingesetzt.

Justizministerium suspendiert Leiterin Zoreida Maldonado de Landauer

Die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg zu den Vorgängen innerhalb der JVA richten sich derzeit gegen ein knappes Dutzend Bediensteter, darunter neben Mitgliedern der sogenannten Sicherungsgruppe (SIG) auch die stellvertretende Leiterin, eine 37-jährige Juristin. Zoreida Maldonado de Landauer ist davon nach wie vor nicht betroffen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte. Gegen sie läuft derzeit auch kein Disziplinarverfahren.

Dennoch geriet die Leiterin zuletzt zunehmend in die Kritik. Nach Auskunft mehrerer Insider leitete sie die JVA zuletzt überwiegend aus dem Homeoffice. Das Justizministerium bestätigte dies indirekt. Nach der geltenden Dienstvereinbarung seien zwei Tage mobiles Arbeiten pro Woche für Juristen in JVAen zulässig, darüber hinaus sei eine dienstliche Genehmigung erforderlich. „Diese wurde seitens der Leiterin der JVA Augsburg-Gablingen nicht beantragt“, teilte eine Ministeriumssprecherin Anfang der Woche mit. In einer dienstlichen Stellungnahme habe die Leiterin allerdings angegeben, dass sie mehr als zwei Tage pro Woche mobil gearbeitet und als Begründung die Folgen einer schweren Fußverletzung angeführt habe. Bis auf Weiteres nehme die Anstaltsleiterin kein mobiles Arbeiten mehr in Anspruch – wegen der aktuellen Situation.

Missbrauchsvorwürfe bringen Leitung der JVA Augsburg-Gablingen in Bedrängnis

Und die ist aus JVA-Sicht durchaus gravierend. Eine präzise geplante Durchsuchungsaktion in der JVA läutete Ende vergangener Woche einen der womöglich größten Gefängnisskandale der vergangenen Jahrzehnte in Bayern ein. Die Vorwürfe sind massiv. Gefangene sollen über einen langen Zeitraum hinweg misshandelt worden sein. Das betrifft vor allem die Unterbringung in den sogenannten besonders gesicherten Hafträumen (BgH) im Keller der JVA, wo Häftlinge teils über Tage oder sogar Wochen nackt, ohne Matratze und teils ohne genügend Essen eingesperrt gewesen sein sollen. Die ehemalige Anstaltsärztin Katharina Baur erhebt schwere Vorwürfe und spricht von „Folter“. Nach Informationen unserer Redaktion sind Ermittler bereits auf erste Belege für Übergriffe gestoßen.

Mehr dazu in Kürze.

Anmerkung: Alle weiteren Texte zum Fall finden Sie hier.