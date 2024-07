Durch TikTok zur Straftat? Wie Social Media Jugendliche zu Delikten bewegt

Eigentlich hat sie alles. Lily (Name geändert) ist eine ganz normale Jugendliche, die Familie hat keine außergewöhnlichen finanziellen Nöte. Aber plötzlich steht die 15-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Augsburger Innenstadt und durch sie fährt ein Ruck. Sie greift zu einem Mascara und steckt ihn ein. An der Kasse legt sie auch andere Produkte hin, zur Tarnung. Dann bezahlt sie und geht raus. Die Augsburgerin macht das zweimal, dreimal, immer wieder, eine Woche lang. Was in all den TikTok-Videos geschildert wird, scheint sich zu bewahrheiten: Diebstahl ist einfach, irgendwie cool, und immer kommt man davon. Doch dann wird Lily erwischt – und so auch offiziell zur Straftäterin.

