Perlach-Sanierung: Im März wächst hier ein 80 Meter hoher Kran in die Höhe

Die Stadt Augsburg will bis Ende November die Fundamentierungsarbeiten für den Kran zur Perlachturmsanierung abgeschlossen haben. Man befinde sich aktuell im Zeitplan, so die Bauverwaltung. Pünktlich zum Start des Christkindlesmarktes sollen die Erdarbeiten abgeschlossen sein, sodass auf dem Fischmarkt wieder ein Toilettencontainer aufgestellt werden kann. Der Platz zwischen Perlachturm und Rathaus ist seit Wochen gesperrt, nachdem dort das Pflaster entfernt wurde. Aktuell gehen die Arbeiten in die Tiefe, um eine Verankerung für den 80 Meter hohen Kran zu schaffen. Dieser soll im März 2025 errichtet werden.

„Die Sanierung des Perlachturms ist von zentraler Bedeutung für unsere Stadt“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Erneuert werde ein Wahrzeichen der Stadt, das dann auch wieder für Besucher zugänglich werde. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) betonte, dass dann auch ein touristischer Anziehungspunkt wieder zur Verfügung stehe. Wegen Verzögerungen bei den Planungen, aber auch aus Geldmangel, hatte sich die Sanierung mehrfach verschoben. Seit 2017 ist der Perlachturm für die Öffentlichkeit gesperrt.

Die Stadt stellte nun einen Zeitplan vor. Vorgesehen ist demnach:

-März 2025: Der Baukran wird aufgestellt und das Fassadengerüst mit einem verschiebbaren Dach an der Spitze errichtet.

-Ende Mai 2025: Die Turmzwiebel des Perlachturms wird demontiert, abgehoben und vor dem Rathaus in Szene gesetzt.

-Ab Sommer 2025: Die alte Betontreppe und die beschädigten Natursteine der Aussichtsplattform werden abgebaut. Der Turm ist dann oben offen und muss durch das Gerüstdach geschützt werden. Danach werden das Natursteingeschoss und Fassadenbauteile ein Jahr lang saniert.

-Januar 2026: Das neue stählerne Treppenhaus wird installiert. Mit dem Kran werden die Treppenelemente, die teils diagonal im Turm verlaufen, einhoben.

-Juni 2026: Schadhafte Putzflächen an der Fassade werden ausgebessert und großflächig neu verputzt.

-Juli 2026: Wiederaufbau des Glockengeschosses. Nachdem die schadhaften Natursteinelemente durch den Steinmetz ergänzt, ersetzt oder überarbeitet wurden, wird das Natursteingeschoss ab der Balustrade wieder neu aufgebaut.

-November 2026: Turmzwiebel, Turmuhr und Glockenspiel folgen. Nach dem Wiederaufbau des Aussichtsstockwerks werden die überarbeiteten Glocken wieder aufgehängt. Zusätzlich werden 19 kleine Glocken eingebaut, die von der Alt-Augsburg-Gesellschaft gestiftet werden.

-Bis Herbst 2027: Fertigstellung der Innenraumsanierung und technische Modernisierungen.

-Herbst 2027: Voraussichtliche Fertigstellung mit feierlicher Eröffnung des „neuen“ Perlachturms.

Wie berichtet hatte das Turamichele am vergangenen Wochenende seinen vorerst letzten Auftritt vor Sanierungsbeginn. Es verlässt während der Sanierung seinen Platz im Perlach zum ersten Mal überhaupt und lässt sich in einem Restaurierungsbetrieb südlich von Augsburg auf Vordermann bringen. Mit einer neuen Unterkonstruktion wird die Figur nach Sanierungsende wieder in den Perlachturm zurückkehren.