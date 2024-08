Perlachturm und Co.: Die neuen Baustellen in der Stadt Augsburg

Während der Sommerferien kommen in Augsburg weitere Baustellen zu den bereits bestehenden hinzu. Etwa am Perlachturm, wo die Sanierung nach Mitteilung der Stadt weiter vorangeht. Wie berichtet, wird hier ab Montag, 12. August, gearbeitet. Zunächst werden verschiedene Sparten umgelegt, damit danach das Fundament für den Kran gelegt werden kann, der zur Sanierung des Wahrzeichens aufgestellt werden muss. Und es gibt weitere Beeinträchtigungen durch Baustellen.

Das Kranfundament für die Sanierung des Turmes soll bis zum Start des Christkindlesmarktes fertig sein, sodass dieser ungehindert stattfinden kann, so die Stadt. Auch die WC-Anlage könne während des Christkindlesmarktes wie gewohnt auf dem Fischmarkt aufgebaut werden. Ab Frühjahr 2025 startet dann die Hauptmaßnahme zur Sanierung des Perlachturms. Übrigens: Seit 7. August präsentiert die Stadt in den Schaufenstern am Perlachturm die wechselhafte Geschichte des Stadtturms. Plakate erklären unter anderem, wie der Perlachturm vom Symbol der Macht zum Wahrzeichen der Fuggerstadt wurde.

Kreuzung Hammerschmiedweg-Siedlerweg wird asphaltiert

Diese Baustelle dürfte vor allem die Menschen aus der Hammerschmiede und der Firnhaberau betreffen: Ab Montag, 19. August, wird laut Mobilitäts- und Tiefbauamt die Kreuzung des Hammerschmiedwegs und des Siedlerwegs neu asphaltiert. Bisher sei die Kreuzung nur mit einer sogenannten „Asphaltbinderschicht“ belegt. Diese werde nun aufgefräst und mit einer endgültigen Asphaltschicht belegt. Die Maßnahme „Neubau Siedlerweg“, die im Jahr 2020 begonnen wurde, gelte damit als beendet. Die Fahrbahn der Kreuzung Siedlerweg-Hammerschmiedweg werde für die komplette Bauzeit voll gesperrt.

Die Sperrung soll in den umliegenden Straßen ausgeschildert werden, eine Umleitung wird über die Schillstraße, die Dr.-Schmelzing-Straße und die Neuburger Straße eingerichtet. Gehwege seien von der Maßnahme nicht betroffen, so die Info der Stadt. Die Linie 22 wird über den Staudenweg umgeleitet, im Siedlerweg Ecke St.-Lukas-Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linien 23 und 44 wenden und halten auf der Wendeplatte in der Neuburger Straße, Höhe Akazienweg. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein.

Weitere Baustelle in Augsburg-Lechhausen

Auch in der Blücherstraße kommt es ab dem 19. August in zwei Abschnitten zu Einschränkungen. Auf Höhe der Hausnummer 200 stehen Arbeiten an Stromleitungen an. Der Geh- und Radweg wird gesperrt und durch einen Notweg auf der Fahrbahn ersetzt, teilt die Stadt weiter mit. Dadurch entstehe auf Höhe des Steinmetz Kramers für rund sechs Wochen eine Engstelle für den Straßenverkehr, die mit einer Baustellenampel geregelt wird.

Voll gesperrt werden muss die Blücherstraße für eine Woche dagegen zwischen den Hausnummern 62 und 66 auf Höhe der Steinmetzstraße. Hier stehen Arbeiten an Gas-, Wasser- und Stromleitungen an. Diese Arbeiten finden in der Fahrbahn und im Gehweg statt. Eine Umleitung wird über die Stätzlinger Straße sowie die Kurt-Schuhmacher-Straße eingerichtet. Die Baumaßnahme ist für Fußgänger durchgängig, für Radfahrerinnen und Radfahrer wird eine passende Umleitung eingerichtet. (ina)