Augsburg

12:00 Uhr

Pfarrer Benjamin Lorenz geht: Abschiedsgottesdienst und eine neue Ära

Pfarrer Benjamin Lorenz bricht auf zu neuen Ufern. Er wird die seelsorgerische Verantwortung der Pflegeschule in der Hooverstraße übernehmen.

Plus Nach acht Jahren verabschiedet sich Benjamin Lorenz von der Auferstehungsgemeinde in Hochzoll. Er hat dort ein Großprojekt abgewickelt. Nun zieht es ihn an eine neue Station.

Von Silvia Kämpf

Über dem Campus der evangelischen Gemeinde strahlt am Sonntag die Frühlingssonne und erwärmt das Terrain hinter der Buchenhecke, wo am Nachmittag erst der Gottesdienst von Pfarrer Benjamin Lorenz stattfinden und sich anschließend die Gemeinde versammeln wird. Es ist der Abschiedsgottesdienst des Pfarrers. Lorenz hatte seine Hochzoller Stelle mit einem ungewöhnlichen "Dienstauftrag" angetreten.

